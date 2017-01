Colega defende policial e diz que fatos virão a tona

Em uma postagem publicada nas redes sociais uma policial rodoviária federal com o nome Nadia Zilioti defendeu o colega Ricardo Moon ue matou o empresário Adriano Correia do Nascimento, de 33 anos. Na postagem, ela elencou fatos, que segundo ela, “não foram relatados”.

No início do texto a policial afirma que seu objetivo “não é DEFENDER o PRF. Mas sim mostrar que nem todos os fatos estão sendo divulgados” e fala da repercussão e ódio que o caso gerou. “Postagens cheias de ódio e rancor condenam toda a categoria de PRF's, sem distinção”.

A policial argumenta que o PRF não possui antecedentes criminais e destaca que “já recebeu elogio oficial do Delegado Geral da Polícia Civil de São Paulo por um excelente trabalho prestado para corporação e, consequentemente, para a sociedade”.

Argumenta ainda que o PRF estava indo para o trabalho “já os ocupantes do outro veículo estavam com sinais de embriaguez e voltavam de uma festa”. E que “o Policial abordou o veículo, suspeitando de que aqueles três estavam cometendo algum crime, seja de dirigir sob o efeito de álcool ou estar dirigindo um veículo com ocorrência de roubo/furto”.

A policial explica que o “PRF ligou para a Polícia Militar ANTES do conflito, avisando que estava abordando um veículo suspeito e que os ocupantes não estavam acatando as orientações”.

De acordo com a postagem, “até o momento, a imprensa só tem mostrado a versão dos ocupantes do veículo alvejado” e que o policial agiu em “legitima defesa”.

No texto, a policial ainda relata que “em frente a ocorrência, estava sendo realizado o velório de um homem que matou um Policial Militar e horas depois morreu em confronto com outra guarnição da Polícia Militar” e questionou que as testemunhas desse velório não apareceram para testemunhar na delegacia.

A vítima, segundo a polícia, também não tinha antecedentes policiais e não foram encontradas armas com eles. Não há divulgação sobre teste de alcoolemia.