Colégio Adventista vence no Futsal pelos Jogos Escolares

A partida da última segunda-feira (12) entre as escolas Raul Santa de Matos e Adventista marcou o final dos 32º Jogos Escolares Campo-grandenses, realizados pela Prefeitura. A premiação acontece no dia 22 de junho na Casa da Esplanada, a partir das 14h.

Disputa

A tarde foi tensa para os atletas das escolas Raul Santa de Matos e Adventista que disputaram a final no futsal na categoria A. Há três anos buscando a vitória, o Colégio Adventista conquistou a medalha de ouro pelos jogos municipais.

Na partida, o primeiro tempo começou com gol do Colégio Adventista que suou a camisa para mantê-lo, enquanto a equipe do Raul Sans de Matos trabalhando para recuperar o gol. No final do segundo tempo, o time da escola Raul Santa de Matos empatou a partida que foi para prorrogação. O primeiro tempo da prorrogação foi sem gol. Já no segundo, a equipe do Adventista fez um gol e conquistou a vitória.

Para o técnico do Colégio Adventista, Antonio Carlos Mucio da Silva, a tensão no jogo garantiu uma nova conquista. “Foi um jogo fantástico. Os dois lados jogaram super bem e isso engrandeceu nossa vitória. Agora a meta são os jogos estaduais e este era nosso sonho, representar Campo Grande”, comemorou Antonio.

Recorde de inscritos

Organizado pela Prefeitura, por meio da Fundação Municipal de Esportes, os Jogos Escolares ganharam destaque este ano pelo número recorde de inscritos, com mais de 2 mil participantes. O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, destaca que as competições ampliaram as oportunidades de socialização, aquisição de hábitos saudáveis e nível técnico dos jovens. “Sem dúvida é um dos momentos mais significativos para os jovens que vivenciaram, nas competições, a disputa, a integração, a troca de experiências e com isso a formação de valores”, afirmou Rodrigo.