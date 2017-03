Uma colheitadeira caiu de um caminhão na tarde desta quinta-feira (16), em uma rotatória de acesso a BR-267, em Maracaju. Por sorte, a maquinário não atingiu outros veículos que usavam a rodovia no momento do acidente.

O acidente aconteceu por volta das 16h30, num trecho próximo a empresa Boa Vista. Segundo informações colhidas no local, a maquina pertence a empresa Shark concessionária da marca Valtra, e o maquinário e usado para demonstração.

Na manhã de hoje o trânsito foi interditado para a retirada da colheitadeira.

De acordo com o gerente da empresa responsável, ele comentou que o motorista do caminhão possa ter feito uma curva um pouco fechada, e a forte chuva que caia no município no momento do acidente pode ter ocasionado a queda da maquina.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanhou a retirada da colheitadeira do local, que durou cerca de 1h40 minutos. Foram usados dois caminhões guinchos e um trator.