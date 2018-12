De acordo com a polícia, em período de safra, é comum encontrar colheitadeiras sendo transportada por caminhões

Segundo a polícia, uma colheitadeira que estava em cima de um caminhão parado em um posto de combustíveis, bem perto da linha da divisa entre Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero no Paraguai, estava recheada de maconha.

Foi apreendido pela Polícia Civil 3.311 quilos da droga que estavam escondidas no fundo falso e no teto da colheitadeira na cidade de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai.

Depois de uma denuncia anônima, os policiais foram até um posto de combustível próximo à linha internacional. De acordo com a polícia, em período de safra, é comum encontrar colheitadeiras sendo transportada por caminhões. Por essa razão os traficantes escondem os entorpecentes dentro da máquina.

Conforme a polícia, a carga com mais de 3 toneladas da droga seria levada para Goiânia (GO). Três pessoas foram foram presas.