Duas pessoas que não tiveram as identidades reveladas ficaram feridas após se envolverem em um grave acidente na BR-267, em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com informações do site Nova Alvorada News, uma caminhonete colidiu com uma carreta que trafegava no sentido oposto. Com o impacto, o motorista da caminhonete ficou preso dentro do veículo e o motorista da carreta teve ferimentos superficiais.

Os dois foram socorridos e encaminhados para uma unidade de saúde do município. O trânsito no local ficou parcialmente interditado, mas foi liberado horas depois. A carreta estava carregada de algodão e a carga ficou espalhada no acostamento.