Colisão em frente ao Comper da Joaquim Murtinho tumultua o trânsito

A colisão entre uma caminhote e uma motocicleta na tarde desta segunda-feira (5) deixou o trânsito tumultuado na Rua Joaquim Murtinho quase esquina com a Avenida Ernesto Geisel.

De acordo com informações de populares, a caminhote saía do estacionamento do supermercado Comper quando acabou atingindo o motociclista. Aparentemente ninguém ficou ferido.

Os envolvidos esperam a chegada da polícia de trânsito. Enquanto isso um pequeno congestionamento se forma na região, já que apenas um lado da pista está liberado.