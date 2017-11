Colisão entre bitrem e van deixa um morto na MS-276

Arlei Aparecido Pires, 43 anos, morreu após colidir a van que dirigia em uma carreta bitrem na manhã deste sábado (25), na rodovia MS-276, próximo ao Frigorífico JBS, em Nova Andradina.

De acordo com o site Nova News, o motorista da carreta relatou que o condutor da van que seguia no sentido oposto, perdeu o controle do veículo ao se desviar de um ciclista e acabou colidindo na lateral da bitrem.

Com a colisão, a carreta foi parar fora da pista. A bitrem com placas de Ivinhema estava carregada com cerca de seis toneladas de calcário. A van tinha placas de Nova Alvorada do Sul.