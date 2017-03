Três pessoas da mesma família morreram, e mais duas ficaram feridas, após uma colisão entre carro e uma carreta, na BR-163, entre Nova Alvorada do Sul a Campo Grande.

De acordo com informações do site Alvorada Informa, uma carreta Scania, evadiu a pista contrária, colidindo contra um Ford Ranger, que trafegava em sentido ao contrário. Um terceiro veículo, modelo Ford Fiesta, que seguia atrás também colidiu de frente com a carreta.

O motorista da carreta foi levado ao hospital do município, juntamente com uma senhora de 65 anos, que estava no Fiesta acidentado. Já os outros três ocupantes morreram no local.

O condutor e passageiro do Ford Ranger relataram a reportagem que o susto foi grande, mas graças a Deus conseguiram sair com vida. Eles ajudaram a retirar a senhora do veículo até a chegada da CCR MS Via no local.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) que esteve no local, o motorista da carreta fez teste de bafômetro que deu positivo. O exame acusou 0,25 miligramas por litro de ar expelido. A Polícia informou que o condutor será autuado por homicídio.