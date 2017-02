Colisão entre carretas matam mãe e filhas em rodovia de Mato Grosso

As vítimas são do município de Rio Verde de Mato Grosso (MS)

Beatriz Rodrigues e suas duas filhas menor de idade, morreram carbonizadas após a carreta onde estavam colidir de frente com outro veículo, na tarde de sábado (18), da BR-364, em Jangada, há 80 km de Cuiabá (MT). As vítimas moram em Rio Verde de Mato Grosso e elas estavam acompanhadas pelo pai, Sinval Rodrigues Carvalho, que conduzia o caminhão e ficou gravemente ferido.

Segundo informações do site Edição de Notícias, a carreta estava carregada de soja, quando trafegavam pelo km 474, e colidiu de frente com outra carreta que vinha em sentido contrário. Sinval que conduzia o veículo teve queimaduras de terceiro grau e foi levado para o hospital da Capital de Mato Grosso. A esposa e as duas filhas morreram carbonizadas.

O outro motorista que teve identidade preservada também ficou gravemente ferido e foi encaminhada ao hospital de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

O impacto da batida e a destruição das carretas foi tão grande que a concessionária teve que interditar nos dois sentidos.

O corpo das vítimas devem chegar no município de Rio Verde apenas no início de março, porque antes precisam passar pelos exames de DNA para realizar o reconhecimento dos corpos.

Segundo familiares, a previsão é que os resultados saiam entre 15 e 20 dias, e logo após deve ocorrer o enterro.