No final da manhã de terça-feira (28) uma colisão entre um veículo de passeio e um caminhão deixou uma grávida presa às ferragens, na MS-473, a cerca de dois quilômetros de Nova Andradina.

De acordo com informações do Nova News, a jovem de 25 anos, era uma dos quatro ocupantes do carro envolvido no acidente, com placas de Nova Andradina, que se chocou com um caminhão tanque, com placas de Dourados.

Com o impacto, um princípio de incêndio na frente do carro teve início e foi contido por populares. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para prestar socorro às vítimas.

Das quatro vítimas, a gestante ficou ferida com mais gravidade. Ela ficou com o pé direito preso às ferragens e sofreu uma fratura exposta no membro. Além do motorista, outro casal que estava no banco de trás também se feriu. Eles foram encaminhados para o Hospital Regional Francisco Dantas Maniçoba.

Populares disseram que o acidente aconteceu após condutor do caminhão, que seguia pela rodovia, tentar ultrapassar uma carreta e, em meio à poeira, acabou colidindo de frente com o carro que vinha no sentido oposto. O condutor do caminhão não se feriu.

A mulher grávida teve fratura exposta no pé direito, que ficou presso às ferragens devido ao impacto (foto: Alex Aquino/Nova News)