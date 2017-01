O policial, Reginaldo Meireles Lemes, 36 anos, morreu na tarde deste domingo (15), após o veículo em que conduzia colidir contra uma caminhonete, na MS-165, em Ponta Porã. Os outros três passageiros que estavam no carro, foram levados em estado grave até um hospital do município de Aral Moreira e não correm risco de morte.

Segundo o site Porã News, a caminhonete Ford F-1000, transitava pela rodovia, quando um Fiat Strada, saia de uma fazenda, quando foi atingindo pela lateral. O policial conduzia o carro, chegou a ser socorrido com vida, mas morreu ao dar entrada no Hospital da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (CASSEMS)l. Os outros três acompanhantes foram levados até Aral Moreira, e não correm risco de morte.

Agentes da Polícia Técnica e da Polícia Civil estiveram no local para trabalhos de praxe. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) esteve no local organizando o trânsito.