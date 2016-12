Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas, na manhã desta quinta-feira (22), após um carro de passeio colidir na traseira de um caminhão carregado de argamassa, na saída de um posto de combustível na BR-267, entre o Distrito de Nova Casa Verde a Bataguassu. As vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Pronto Socorro, onde se encontra em observação.

O homem que morreu foi identificado Joaquim Soares de Oliveira e tinha 60 anos.

Segundo o site Jornal da Nova, o acidente ocorreu por volta das 5h, quando um veículo, de modelo VW/Polo, com placas de São Paulo (SP), foi surpreendido por uma carreta Mercedes Bens, com placas de Petrópolis (RJ), que saia do estabelecimento, localizado na altura do km 93, quando ocorreu a colisão.

Um dos ocupantes comentou a reportagem que o carro não colidiu de frente com a carreta porque o condutor tentou desviar para o acostamento, na tentativa de evitar a colisão.

Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Núcleo de Perícias da Polícia Civil de Nova Andradina e a Polícia Civil do município estiveram no local recolhendo dados para registro do caso.