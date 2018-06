Na tarde desta terça-feira (26), um grave acidente entre um carro e uma carreta tirou a vida de um homem na rodovia MS-276.

Segundo as informações do Ivinotícias, a vítima identificada como Aparecido Pizinatto, 70 anos, dirigia um carro com placas de Nova Andradina. O acidente aconteceu por volta das 16h no trecho que liga Ivinhema a Nova Andradina. Conforme apurado, a colisão frontal envolveu o carro de Aparecido e uma carreta Scania, com placas de Ronda Alta (RS).

Com o impacto, o condutor do carro morreu na hora preso às ferragens. Ainda de acordo com informações do Ivinotícias, após o acidente, o motorista da carreta tentou tirar o seu veículo, mas não teve êxito e se evadiu do local.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR), Corpo de Bombeiros, Polícia Civil de Ivinhema e a Perícia Técnica foram acionados para atender a ocorrência.