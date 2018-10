Na noite de segunda-feira (1º), um jovem de 21 anos ficou ferido após colisão entre a motocicleta que pilotava e um carro, na rua Porto Carrero, esquina com a Antônio João, área central de Corumbá.

De acordo com informações do Diário Corumbaense, a guarnição do Corpo de Bombeiros socorreu o rapaz que apresentava escoriações nos braços, fratura no punho esquerdo e se queixava de fortes dores nas costas.

Ele recebeu o atendimento de emergência e foi removido ao pronto-socorro municipal. O motorista do carro, de 39 anos, não se feriu. Ele disse ao site local que ao tentar fazer a conversão na Porto Carrero, acabou atingindo o motociclista.