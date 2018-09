Na noite de sexta-feira (21) uma colisão envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem de 30 anos ferido, em Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, o motorista do carro, um empresário de 34 anos, disse ao site local que seguia pela rua Oscar Serrou Camy, quando o motociclista que seguia pela rua Antônio Ries Coelho, invadiu a preferencial.

O empresário contou ainda que tentou evitar a colisão, mas não foi possível.

O motociclista sofreu escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura.