No final da manhã desta terça-feira (21), uma pessoa ficou ferida em um acidente envolvendo um carro e uma mota, no cruzamento da avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade com a rua Waldemar do Carmo Martins, em Nova Andradina.

Segundo informações do Nova News, a pessoa que conduzia a moto foi solo, sofrendo ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local e socorreram a vítima. O motivo do acidente ainda será apurado.

O condutor do carro não sofreu ferimentos. Uma guarnição da Polícia Militar esteve no local para a realização dos procedimentos necessários. Devido ao impacto, tanto o carro quando a moto ficaram danificados.