Na noite de domingo (23), uma colisão envolvendo dois carros deixou duas pessoas feridas, no bairro Flávio Garcia, em Coxim.

De acordo com informações do Edição MS, o carro conduzido por Pedro Souza, trafegava pela rua 11 de Abril e invadiu a preferencial, causando a colisão com o outro veículo.

Darlan Mendes de Araújo, de 30 anos, e Aline Viudes Garcia da Silva, de 32 anos eram ocupantes carro que seguia pela avenida Gaspar Ries Coelho, que foi atingido pelo carro que invadiu a preferencial.

Darlan e Aline foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva. Conforme os socorristas do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), eles sofreram, aparentemente, ferimentos leves.

Os dois veículos ficaram bastante danificados. A ocorrência foi registrada pelo Grupamento de Trânsito (GTRAN) e Polícia Militar.

Foto: Alisson Silva-Edição MS