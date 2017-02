Uma pessoa morreu e outras seis ficaram feridas após uma colisão entre dois veículos, na MS-386, entre Amambai e Ponta Porã. Os ocupantes feridos foram levados ao Hospital Regional onde passam bem e não corre risco de vida.

Segundo A Gazeta News, o acidente aconteceu quando o veículo VW/Golf, conduzido por Luiz Carlos Gomes de 33 anos, foi tentar realizar uma ultrapassagem, e acabou colidindo de frente contra uma Saveiro, que era conduzido por outro homem que teve a identidade não divulgada.

Com o impacto, Manoel Rodrigues dos Santos de 79 anos, sogro de Carlos e estava de passageiro no carro, morreu na hora. No veículo ainda seguiam a esposa, sogra e a filha do condutor, que ficaram feridas.

Na Saveiro viajavam mais duas pessoas que moram em Paranaguá (PR) e também receberam atendimento médico após também ficarem feridos.

Segundo informações de familiares, os ocupantes do Golf, são integrantes da Igreja Congregação do Brasil e que retornavam de um assentamento rural onde teriam participado de um encontro religioso.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária (PRE) estiveram no local ajudando na organização do trânsito.