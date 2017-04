Um jovem, de 20 anos, morreu na noite desta segunda-feira (10), após sofrer um acidente de trânsito, na BR-163, entre Dourados ao Distrito de Cruzaltina. A colisão ocorreu por volta das 18h.

Segundo o site Dourados News, Vanderson da Silva Santos pilotava uma moto, modelo Honda NXR Bos, quando numa curva, atingiu o ciclista Ednaldo Bebete Dorneles, de 45 anos. Os dois foram socorridos por uma equipe da CCR-MSVias e levados para o Hospital da Vida, em Dourados.

A vítima que morava em uma fazenda no Distrito de Macaúba, não resistiu aos ferimentos e faleceu as 22h. Já o ciclista teve fratura no tornozelo e escoriações pelo corpo. O seu quadro de saúde é estável, sem previsão de alta.

A Polícia Civil investigará as causas do acidente.