Colisão entre motos deixa homem com traumatismo craniano

Uma colisão entre duas motos deixou dois homens gravemente feridos, na noite desta quarta-feira (28), em Corumbá.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, um dos homens, que só teve as inicias divulgadas L.M.A.V de 35 anos, ficou inconsciente com o impacto e apresentava traumatismo craniano com perda de massa encefálica, trauma de tórax e escoriações diversas pelo corpo.

O outro condutor, que também teve somente as iniciais do nome divulgadas D.E.O, 27 anos, ficou inconsciente com a colisão, com trauma no tórax e fratura na clavícula.

Os envolvidos no acidente, após o atendimento emergencial, foram removidos do local e levados ao Pronto Socorro Municipal, onde foram encaminhados ao Centro de Terapia Intensiva (CTI).