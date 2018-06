Colisão entre motos fere adolescente e mototaxista

Uma colisão entre motos deixou uma adolescente de 17 anos e um mototaxista feridos na noite desta sexta-feira (1º), na avenida Gaspar Ries Coelho em Coxim.

Os dois foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com escoriações. Depois de imobilizados, as duas vítimas foram levadas para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.

Os dois seguiam no sentido BR-163 quando a adolescente pilotando uma Honda Biz, com placa de Sinop (MT), colidiu com o mototaxista Ronilson Oliveira Silva, 35 anos, que conduzia uma Honda Titan, com placas de Coxim. A jovem teria dado seta para a direita e entrou à esquerda. Com isso, Ronilson acabou colidindo com a moto da adolescente.

O Grupamento de Trânsito (GTRAN), da Polícia Militar esteve no local.