Na madrugada desta quinta-feira (23), um homem morreu em um acidente envolvendo um ônibus de trabalhadores e um carro, na MS-376, em Vicentina.

De acordo com informações do MS News, a vítima, Ademir da Silva Alves de Lima, 41 anos, seguia em um carro, com placas de Ponta Porã, sentido Vicentina - Fátima do Sul, quando um ônibus colidiu na traseira do veículo, no quebra-molas do Altos do Barreirão.

Devido o impacto, o carro de Ademir foi arremessado e ainda percorreu cerca de 100 metros, parando próximo de um muro de uma casa no bairro Altos do Barreirão.

O ônibus estava com 15 trabalhadores da JBS que seguiam para Dourados trabalhar. Nenhum dos ocupantes do coletivo se feriu. O motorista do ônibus não teve o nome divulgado.

Ademir também seguia para Dourados. No momento da colisão havia muita neblina na região e a visão era bastante comprometida.Os militares do Corpo de bombeiros de Fátima do Sul, polícias civil e militar de Vicentina, polícia militar rodoviária e perícia de Dourados atenderam a ocorrência.

