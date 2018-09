O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas graves

Na noite de terça-feira (4) um acidente envolvendo quatro veículos, na Perimetral Norte, em Dourados, deixou três pessoas feridas.

De acordo com informações do Dourados News, Adriana Gonçalves de Oliveira, de 44 anos, Roney Araújo Miranda, de 38 anos e uma adolescente de 17 anos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao Hospital da Vida.

Adriana seguia pela via em um HB-20 sentido avenida Guaicurus, quando, por motivos ainda apurados pela polícia, teria colidido frontalmente contra o caminhão Ford Cargo, conduzido por motorista de 52 anos.

Roney trafegava atrás do carro de passeio, num micro-ônibus de transporte de estudantes e, ao perceber o fato teria parado.

No outro sentido o condutor de um caminhão Iveco, de 58 anos, tentou desviar do caminhão que ficou parado na pista com o acidente e acabou atingindo o veículo de passageiros.

Com os impactos, Adriana e Roney ficaram presos às ferragens, enquanto a menor, que estava no micro-ônibus, acabou sofrendo ferimentos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer as vítimas graves. Os motoristas dos caminhões e os outros ocupantes do micro-ônibus não tiveram ferimentos. O caso é investigado.

Foto: Reprodução Dourados News - Adilson Domingos