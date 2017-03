Colisão entre veículos mata Secretário da juventude do PSDB de Campo Grande

Thauan Lira, de 24 anos, morreu na tarde deste sábado (25) após colidir o veículo em que conduzia na traseira de outro automóvel, na BR-163, em Campo Grande. De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima é secretário da Juventude do PSDB (Partido Social Democrata Brasileiro) e fazia parte da Executiva Estadual da juventude do mesmo partido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 16h, no quilômetro 492. Thauan conduzia um veículo particular, quando aquaplanou na pista, colidindo na traseira de outro carro. As vítimas do outro automóvel, que seriam um casal e uma criança, foram encaminhadas em estado grave para a Santa Casa da cidade.

Devido a colisão, houve congestionamento de 2 quilômetros no local. Segundo de amigos da vítima, ele estava a caminho de uma partida de futebol e morava próximo a região.

Em redes sociais, seguidores de Lira se comoveram com a morte do jovem com as palavras “descansem em paz meu amigo”.

Os familiares de Thauan não informaram a imprensa o local e nem o horário do enterro.