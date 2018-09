Na noite de terça-feira (25), uma colisão envolvendo uma motocicleta e um carro, deixou uma mulher ferida, no centro de Nova Andradina.

De acordo com informações do Jornal da Nova, a motociclista seguia pela rua Sete de Setembro em uma moto prata, quando foi atingida por um carro, cujo o condutor trafegava na rua Professor João de Lima Paes e atravessou a via preferencial provocando a colisão.



O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A motociclista sofreu ferimentos pelo corpo devido à queda. Após o choque, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional da cidade.



A Polícia Militar de Trânsito esteve no local e colheu dados do carro envolvido no acidente para tentar localizar o condutor.