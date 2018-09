Na noite de sábado (15), por volta das 23h40, uma criança de nove anos ficou ferida em uma colisão frontal entre um carro e uma camionete, na avenida Mato Grosso do Sul, bairro Senhor Divino, em Coxim.

De com informações do Edição MS, um dos motoristas envolvidos, que conduzia o carro, com placas de Coxim, seguia pela avenida sentido bairro, e enquanto aguardava um carro a sua frente fazer uma conversão para entrar a esquerda na rua da Enersul, quando o veiculo entrou, para não colidir neste, uma camionete, que seguia no sentido contrario desviou e bateu na frente do carro.

Os envolvidos pediram para não ter seus nomes divulgados. O filho do motorista do carro foi à única vítima do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas simultaneamente e realizaram em conjunto o atendimento ao menino.

A criança reclamava de dores no pescoço e na perna esquerda. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado pelos Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Regional Álvaro Fontoura, todos os outros ocupantes dos dois veículos saíram ilesos.

