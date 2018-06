Colisão frontal entre veículos causa mortes na BR-262

Na tarde desta segunda-feira (18), um acidente envolvendo dois carros, que colidiram frontalmente, causou a morte de dois homens, no km 529 da BR-262, em Miranda – MS.

Segundo vestígios no local, os ocupantes do carro GM Prisma, que morreram no acidente, não utilizavam o cinto de segurança, o que agravou o resultado da colisão.

Os ocupantes do outro carro, um Ford Fiesta, se lesionaram gravemente, sendo encaminhados para o hospital.

O motorista do Fiesta fez o teste do bafômetro, o que constatou que não havia consumido bebida alcoólica.

A pista precisou ser interditada remoção dos veículos envolvidos.

O veículo Prisma tracionava reboque – carretinha –, e invadiu a contramão de direção antes da colisão.