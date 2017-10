Colisão mata motociclista depois de motorista atropelar uma Anta

Em acidente na noite de terça-feira (10) na BR-267, em Bataguassu, um homem de 25 anos acabou morto. Ele seguia numa motocicleta quando foi atingido pelo veículo GM Corsa que atropelou uma anta na rodovia.

De acordo com o Portal 98 FM, o veículo com placas de Rio Brilhante seguia sentido Bataguassu. O motorista de 54 anos foi surpreendido com o animal cruzando a pista. Com o impacto ele invadiu a pista contrária, colidindo contra a moto. Um adolescente de 15 anos, que seguia como passageiro do Corsa, ficou preso às ferragens.

Ainda conforme o portal, os ocupantes do carro foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o pronto socorro da Santa Casa de Bataguassu. O motociclista que não teve o nome divulgado morreu no local.