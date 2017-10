Colisão tripla piora trânsito no Centro da Capital

Terça-feira (10) , véspera de um feriado prolongado e o trânsito de Campo Grande já começa a ser tornar caótico. Muita gente já se prepara para seguir viagem, mas as vezes a pressa de uns acabar atrasando os demais.

Um exemplo disso é colisão registrada pelo JD1 Notícias nesta tarde, no momento em que o horário de pico começa e o trânsito que, diga-se de passagem, já não é um dos melhores, piora.

O acidente envolvendo um veículo Corsa, um Sandero e um Uno aconteceu no cruzamentos das ruas 26 de Agosto e Rui Barbosa, no Centro da Capital. A circulação de veículo no local está comprometida já que os carros estão parados no meio da pista e os envolvidos esperam a perícia. Por esse motivo é aconselhável que os motorista evitem este local e buscando caminhos alternativos.