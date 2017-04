Com 10 tiros, homem é assassinado dentro de igreja em Nova Andradina

Um homem foi assassinado dentro de uma igreja na noite desta sexta-feira (7), em Nova Andradina, cidade a 297 km de Campo Grande. José Guilherme Rodrigues dos Santos, de 26 anos, foi morto com 10 tiros e morreu próximo ao altar.

Segundo o Jornal da Nova, dois homens em uma moto chegaram na igreja procurando pela vítima. Quando encontraram efetuaram os disparos e fugiram.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram no local o homem já estava sem sinais vitais. A Polícia Militar também esteve no local e isolou a área até a chegada da Perícia Criminal e Polícia Civil que investigará o caso.

De acordo com o jornal local, José Guilherme já foi preso por tráfico de drogas. Ele foi flagrado numa boca de fumo no dia 23 de março de 2012, com porções de maconha e crack.