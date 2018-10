Depois de ficar quatro dias sem atendimento, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab-MS) começou a operar normalmente. A paralisação foi decorrente de problemas elétricos no prédio que fica localizado na rua 13 de Maio, 2.773, no centro da capital.

A sede da Funtrab passou por uma vistoria que foi feita pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e com apoio da Energisa. No local acabou sendo constatada uma sobrecarga no sistema de distribuição de energia elétrica. E de pois de trocar todo o equipamento no painel de controle, o local voltou a normalidade.

E o melhor de tudo, é que o mês de outubro já começa com 133 oportunidades de emprego ofertadas por meio da Funtrab. E quem quiser concorrer a uma das vagas de emprego, os interessados devem comparecer à sede da fundação.

As vagas são para profissionais de diferentes áreas, confira algumas das vagas disponíveis: auxiliar de linha de produção (8), atendente de cafeteria (3), atendente de lanchonete (3), auxiliar de cozinha (4), contador (1) e sushiman (1), entre outras oportunidades de emprego.