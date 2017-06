Com 18 tiros, brasileiro é executado na Fronteira

O brasileiro Sidney Sanchez Ferreira, de 27 anos, foi executado com 18 tiros na noite desta segunda-feira (19), em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã.

Segundo o site Porã News, o crime aconteceu em um posto de combustíveis perto da linha internacional onde o brasileiro esperava a namorada sair do trabalho em um Ford Fiesta de cor prata.

Enquanto esperava, pistoleiros que estavam em um carro de cor branca se aproximaram e realizaram 18 disparos de pistola 9mm.

O brasileiro morreu no local. Segundo informações, depois do crime, uma das janelas do carro em que a vitima estava foi quebrada. Não há informações se alguma arma ou objeto foi roubado.

O caso é investigado pela polícia paraguaia. As imagens de segurança vão auxiliar as investigações.