Com 321 emendas, vereadores aprovam Plano Plurianual

Com 321 emendas, o projeto do Plano Plurianual 2018-2021 (PPA) de Campo Grande, foi aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação, nesta quinta-feira (23).

De acordo com o relatório, o PPA define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal em médio prazo, para orientar e definir as prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

O dimensionamento da despesa está estimado em R$ 3.702.397,00 (três bilhões,setecentos e dois milhões e trezentos e noventa e sete mil reais – LOA 2018) com projeção para R$ 12.846.233.561,00 (doze bilhões, oitocentos e quarenta e seis milhões, duzentos e trinta e três mil e quinhentos e sessenta e um reais), até o ano de 2021.

Para o relator do projeto, vereador Junior Longo, "as emendas propostas expõem o grande esforço multipartidário para garantir a boa aplicação de recursos nas áreas mais sensíveis do atendimento público, notadamente na saúde, transporte de qualidade, obras de infraestrutura e gestão de serviços humanos", afirmou.

Debate

O PPA foi amplamente discutido com a população em Audiência Pública realizada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, no dia 18 de outubro, com a presença do Secretário Municipal de Planejamento Finanças e Controle Pedro Pedrossian Neto e demais autoridades competentes.