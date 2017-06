Com 54,5%, maio teve o menor índice de famílias endividas em 2017

O mês de maio registrou o menor índice de famílias com dívidas em Campo Grande este ano, com 54,5%. É o que aponta a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

“Desde janeiro de 2016, o índice não era tão baixo, mas o que mais anima é a redução dos indicadores de inadimplência”, explica o presidente do IPF-MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS), Edison Araújo.

Desta vez, 29,9% disseram que têm contas em atraso, contra 34,2% em abril. Já os que dizem não ter condições de pagar, caíram de 16,4% para 14,2%. “Acreditamos que estas reduções possam refletir o maior controle financeiro das famílias e especialmente a entrada do FGTS de contas inativas”, diz Edison.