Com 61 vagas, Prefeitura abre processo seletivo para contratação temporária

Com 61 vagas para atividades de inspeção de produtos de origem animal, a Prefeitura abre edital para processo seletivo simplificado para seleção e contratação temporária.

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente via Internet, no período das 10 horas do dia 20/12/2017 às 16 horas do dia 21/12/2017. Para inscrever-se, via Internet, o candidato deverá acessar o site da Prefeitura.

O prazo de contratação será de 1 ano. As vagas disponíveis são para as funções de Auxiliar de Inspeção I, Auxiliar de Inspeção II, Auxiliar de Inspeção III, Auxiliar de Inspeção IV e Médico Veterinário.

Os requisitos e atribuições, objeto do processo seletivo, são os seguintes: Auxiliar de Inspeção I – 36 vagas – 40 horas semanais – Remuneração R$ 1.000,00 – Ensino Médio Completo e experiência em linhas de abate e inspeção; Auxiliar de Inspeção II – 13 vagas – 40 horas semanais – Remuneração R$ 1.050,00 – Ensino Médio Completo e experiência em plantão de expedição e secretaria.

E, ainda, Auxiliar de Inspeção III – 04 vagas – 40 horas semanais – Remuneração R$ 1.150,00 – Ensino Médio Completo e experiência em plantão no abate e no supergelados; Auxiliar de Inspeção IV – 06 vagas – 40 horas semanais – Remuneração R$ 1.500,00 – Ensino Médio Completo e experiência em plantão na desossa e plantão geral.

Por fim, Médico Veterinário – 02 vagas – 40 horas semanais – Remuneração R$ 3.000,00 – Graduação em Medicina Veterinária com registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e experiência geral em frigorífico.