Com a ajuda do marido, filha confessa que matou o pai

Cristiane Mendes da Conceição, 36 anos, e Marcos da Silva, 44 anos, assassinos confessos de Adão Luiz de Souza Xavier,61 anos, no dia 19 de setembro, foram presos pela Polícia Civil em Rio Brilhante na tarde de quarta-feira (4).

O casal foi preso por um investigador que reconheceu quando estava viajando com a família em uma BR. A dupla estava caminhando no acostamento da BR-163 quando o agente fez o reconhecimento.

Na delegacia, Cristiane acabou confessando o assassinato do pai. Ela disse que o crime aconteceu durante uma briga, por causa, de bebedeira deles.

Segundo ela, todos estavam na casa do pai ingerindo bebidas alcóolicas quando durante uma discussão o idoso teria se apossado de um espeto e tentado feri-la momento em que pegou uma faca.

Mas, o marido teria conseguido retirar das mãos de Adão o espeto, momento em que o idoso entrou na residência sendo seguido por Cristiane que deferiu um golpe em suas nádegas. Ainda segundo ela, o trio continuou a beber e Adão teria pedido ajuda quando começou a passar mal, sendo colocado na cama pelo genro.

Neste momento perceberem que a vítima estava sangrando, mas continuaram coma ingestão de bebidas alcóolicas. Cristiane conta que ao terminar o jantar pediu para que o marido chamasse o pai, e foi quando perceberam que ele estava morto em cima da cama.

De acordo com o site Rio Brilhante em Tempo Real, a faca usada no crime teria sido jogada no quintal da residência, mas nada foi encontrado pela polícia. Na delegacia, Cristiane inocentou o marido afirmando que ele não fez nada. Ela já tem passagens pela polícia por lesão corporal