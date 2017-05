Com a chegada do inverno, Sesc ensina preparo de caldos e sopas saudáveis

No dia 6 de junho a oficina culinária do Sesc vai acompanhar os termômetros e ensinar o preparo de caldos e sopas saudáveis e nutritivos. Além disso, os participantes também vão aprender técnicas de congelamento. As oficinas ocorrem no Sesc Saúde, em Campo Grande, e Sesc Dourados, às 18h30.

O investimento é de R$ 30 e para quem já faz acompanhamento nutricional no Sesc, R$ 20. A programação de oficinas culinárias segue até novembro, todo mês um tema diferente, de olho da qualidade de vida.

Tem receita para quem é fitness, para quem quer reduzir o sal, quem tem intolerância alimentar e também oficina para a criançada. Confira o cronograma de 2017: As aulas têm três horas de duração e ocorrem no Sesc Saúde, em Campo Grande e Sesc Dourados.

Confira a programação das próximas oficinas:

Junho – Inverno com Caldos e sopas saudáveis: sugestões de preparo e técnicas de congelamento

Idade mínima: 16 anos.

Data: 06/06

Julho – Criança na cozinha: incentivando bons hábitos alimentares desde a infância

Idade: crianças de 06 a 12 anos

Data: 04/07

Agosto – Que tal variar o cardápio dos lanches e jantar??? Preparações e opções fit

Idade mínima: 16 anos.

Data: 08/08

Setembro – Intolerâncias Alimentares: Preparações s/ glúten e s/ lactose

Idade mínima: 16 anos.

Data: 12/09