Com a impressão digital, homem decapitado foi identificado

O corpo de José Carlos Louveira Figueiredo, de 41 anos foi encontrado na cachoeira do Cachoeira do Céuzinho

O homem encontrado sem cabeça e com as mão amarradas para trás na última terça-feira (28, foi identificado como José Carlos Louveira Figueiredo, de 41 anos. O corpo de José foi encontrado na cachoeira do Cachoeira do Céuzinho, na saída para Terenos, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, a vítima foi identificada com exames por meio das impressôes digitais. O homícidio é investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEH).

Caso

A vítima José foi encontrado por uma pessoa que se preparava para tomar banho na cachoeira. O corpo de José estava enroscado entre as pedras, ao se aproximar, a testemunha percebeu que o cadáver estava sem a cabeça. A Polícia Militar foi acionada. O Corpo de Bombeiros fez buscas pela cabeça, mas não encontrou.