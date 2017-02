Com apenas um pediatra atendendo, crianças sofrem com a longa espera em UPA da Capital

Mães que precisaram levar seus filhos na foram até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Coronel Antonino na tarde desta terça-feira (21), enfrentaram horas de espera até terem suas crianças atendidas. De acordo com informação de pacientes, a unidade estava superlotada, fazendo com que crianças sentassem ao chão a espera de atendimento. Eles destacaram ainda que diferente do que foi pela Prefeitura da Capital havia apenas um pediatra atendendo.

Segundo a vendedora Soila Regina de 43 anos, que levou o filho de 10 anos à unidade com suspeita de Catapora, a população estava revoltad com a falta de médicos no local. “Tinha mulheres grávidas e crianças passando mal, todos na espera de médico que não tinha na unidade. As pessoas chegaram ao local às 6 horas e até as 14h30, quando fui embora, não tinham sido atendidas. Um total descaso!”, comentou.

Na escala médica divulgada no site da prefeitura há a informação de que no horário da manhã haveriam cinco pediatras trabalhando no UPA do Coronel Antonino, mas os pacientes viram apenas um de plantão. "Vendo que o UPA estava lotada, o único médico que estava trabalhando disse que não poderia nos atender, e pediu paciência. Como vou me acalmar vendo meu filho passando mal e com 39º de febre?”, comentou a vendedora.

A redação do JD1 Notícias entrou em contato com a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau) e foi informada que segundo verificado pela secretaria, o atendimento estava ocorrendo normalmente. "Verificamos junto à gerência da unidade e a informação é de que o

atendimento está transcorrendo normalmente com seis médicos clínicos e cinco pediatras durante os três períodos: manhã, tarde e noite".

Veja o vídeo gravado por uma paciente.