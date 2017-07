Com aprovação da Câmara, servidores terão reajustes em agosto

A Câmara Municipal aprovou, por unanimidade, nesta quinta-feira (13), a proposta salarial dos médicos, enfermeiros, odontólogos e veterinários. Com isso, as categorias passam a receber o reajuste a partir de 1º de agosto.

No caso dos médicos, a incorporação de gratificações garante salário de R$ 3.196,61. O acordo com a categoria foi fechado com a proposta de incorporação de gratificações de desempenho médico e adicional de responsabilidade técnica. Ficam fora do acordo as gratificações de incentivo a atenção básica e ambulatorial, que serão mantidas como adicionais.

A proposta aceita pelo sindicato também garante o plantão chamado “Cinderela”, no período noturno. Neste caso, 50% do efetivo trabalha das 19 horas à 1 hora da madrugada (horário de maior movimento) e a outra metade cumpre plantão normal, de 12 horas.

Enfermeiros, odontólogos e veterinários

No caso da enfermagem, o município fará a incorporação do abono atribuído a referência 14 da Tabela de Vencimentos do Poder Executivo, conforme art. 6º da Lei Municipal n. 5.321, de 6 de maio de 2014. O reajuste percentual de 36,42% no salário base, passando o valor mensal de R$ 2.067,30 para R$ 2.820,13. Foi acordada também a redução da carga horária semanal, passando para 30 horas, nos serviços de urgência, emergência e similares, além da instituição de abono no valor de R$ 332,00 para a referência 13-A.

Na odontologia, haverá a incorporação da gratificação de desempenho odontológico: reajuste percentual de 31,16% no salário base, para os profissionais que laboram 20 ou 40 horas semanais, passando o valor mensal de R$ 2.516,72 para R$ 3.300,93 e de R$ de 5.033,44 para R$ 6.601,86, respectivamente.

Enquanto que os médicos Veterinários terão reajuste percentual de 31,16% no salário base, passando o valor mensal de R$ 5.033,44 para R$ 6.601,86, para 40 horas semanais.