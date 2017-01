Com as chuvas, atenção deve ser redobrada no combate ao mosquito da dengue

Com o verão e as chuvas frequentes, o calor aumenta e o ambiente se torna favorável para o aumento da população do mosquito Aedes aegypti, agente transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. A recomendação é não descuidar da prevenção. O coordenador municipal de Controle de Vetores da Sesau, Alcides Ferreira destaca a importância da limpeza das calhas e do ladrão da laje, além da colocação de tela no cano de suspiro das fossas e de recipientes que possam acumular água.

Alcides Ferreira, alerta que, cerca de 80% dos focos do mosquito são encontrados dentro das casas, especialmente nos quintais. “É imprescindível o cuidado permanente da população, durante o ano todo. A insistência das pessoas em manter produtos inservíveis é um problema cultural e também precisa ser verificado”, alerta o coordenador, lembrando que a melhor maneira de prevenir a dengue é impedir que o mosquito se prolifere.

Como são quatro os tipos de vírus que podem ser transmitidos pelo mesmo mosquito, uma pessoa pode adoecer mais de uma vez e contrair a forma mais grave ou hemorrágica. A fêmea do Aedes aegypti deposita seus ovos em recipientes que contém água e 2 a 3 dias depois estes ovos transformam-se em larvas. O ciclo completo até virar mosquito adulto, dura de 30 a 45 dias.

Depositados na beira dos recipientes que acumulam água, os ovos, praticamente imperceptíveis a olho nu, podem resistir até 1,5 ano sem água, aguardando um descuido ou uma chuva para evoluírem para larvas e, posteriormente, para mosquitos.

Veja algumas medidas para afastar o risco da dengue das residências:

Retirar ou virar ao contrário os pratos de vasos. Outra alternativa, é colocar areia grossa ou furar o recipiente;

Retirar a água dos vasos de plantas e flores com água e colocar a planta em vaso com terra;

Tampinhas, latas e embalagens: recolher em saco plástico qualquer tampinha, lata ou embalagens. Fechá-las bem e colocar no lixo;

Garrafas, baldes e vasos vazios: cobrir e colocar em local protegido da chuva;

Bebedouro de animais domésticos: lavar com esponja e sabão pelo menos duas vezes por semana. Guardar se for viajar;

Caixas d’água: Verificar a tampa e trocar se estiver quebrada;

Ralos: Devem permanecer sempre desentupidas e sem pontos de acúmulo de água;

Calhas: Desentupir e limpar para a água correr livremente;

Piscinas: Clorar a água e manter coberta quando não estiver em uso;

Entulhos de obras: Cobrir e colocar em local coberto ou colocar no lixo reciclável;