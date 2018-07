Com as patas queimadas, anta pode ter sido vítima de incêndio em mata

Um animal silvestre da espécie anta (tapirus terrestris) foi capturada na segunda-feira (16), em um sítio de Coxim, com queimaduras nas patas e parte da paleta.

A equipe da Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada pelo proprietário do sítio, localizado nas proximidades da rodovia BR-163, depois que o animal apareceu em sua propriedade. A PMA suspeita que o animal fora vítima de incêndio na vegetação que tinha como habitat e escapou com os ferimentos.

De acordo com a PMA, nesse período, parte da população insiste em fazer uso do fogo de forma irregular. A queima controlada [autorizada pelo órgão ambiental] está proibida até o mês de setembro no estado e até outubro no Pantanal.

A anta foi captura e encaminhada ainda ontem (16), ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres – CRAS, na capital, para receber tratamento médico veterinário.