Com até 85% de desconto, Prefeitura faz plantão para adesão do Refis

A Prefeitura de Campo Grande fazerá neste sábado (11), plantão de atendimento para os contribuintes que quiserem aderir a 2ª etapa do Refis. Cinquenta atendentes estarão à disposição, das 8h às 16h.

Nesta etapa do programa, a prefeitura oferece desconto de 85% nos juros e na correção monetária no pagamento à vista e 75% nas multas, das dívidas tributárias e multas com o município. Exceção para multas de trânsito.

Quem optar pelo pagamento parcelado terá desconto de 70% nos juros e na correção monetária em 6 vezes, e 25% nos juros e na correção monetária em 12 vezes.

Nos cinco primeiros dias da 2ª etapa do Refis, a Central do IPTU registrou 3,5 mil atendimentos. O local recebe por dia uma média de 700 pessoas.