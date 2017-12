Com aumento de mais de 3%, Orçamento de 2018 é votado hoje

Com um aumento de 3,13% e orçamento previsto em de R$ 3.702.397.000,00, Projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de Campo Grande para o exercício 2018, da Prefeitura, será votado hoje.

Após analise do PL, os vereadores apresentam 301 emendas, sendo 295 financeiras e seis de redação como, por exemplo, a suplementação pedida foi de 15%, mas os vereadores pretendem manter os atuais 5%. Além disso, no decorrer da tramitação o executivo fez nove emendas de correção.

Fazendo uma comparação com o orçamento vigente, todos os setores apresentam queda no investimento, sendo a maior em transporte (-3,01%) onde engloba, por exemplo, serviço de pavimentação asfáltica e que corresponde a 8,56%% do bolo orçamentário do ano que vem. O segundo setor com maior queda é o de saúde com -1,59% e que representa 33,71% do total do orçamento previsto para 2018.

De acordo com o retador, vereador Eduardo Romero (Rede), normalmente, a votação do orçamento ocorre nas últimas sessões do ano, mas desta vez pelo executivo ter encaminhado um orçamento mais realista possibilitou mais agilidade na tramitação. ‘Com isto também, o legislativo teve mais clareza no seu papel com emendas coerentes e possíveis de serem incorporadas’, explica.