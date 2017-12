Com ballet e gisnástica rítmica, Jaques da Luz encerra o ano

Para encerramento das atividades do ano das Escolinhas de Ginástica Rítmica e das oficinas de ballet, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp) realiza nesta sexta (15) e sábado (16) no Parque Jacques da Luz, um Festival que reunirá os alunos do projeto. Haverá apresentações das turmas de iniciação e avançado.

Neste sexta-feira (15), as apresentações iniciam às 18h com a turma de ballet. E no sábado será a vez das meninas da ginástica rítmica a partir das 13h. Cerca de 160 crianças de 4 a 16 anos participarão do festival.

Segundo a professora do Projeto, Adenisia Julião, o festival é um estímulo para quem participa das oficinas. “Todas as alunas, atletas e as equipes de treinamento servem de espelho para as outras alunas do projeto, além de ser um dia de festa para a família que vem assistir e participar da ação”.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, lembra que as aulas continuam até dia 22 de dezembro, quando todos os projetos de esporte e lazer da Prefeitura entram em recesso, retornando dia 8 de janeiro.

“O festival será um ato de encerramento, mas as aulas seguem até dia 22. Este ano foram realizados mais de 10 mil atendimentos no Programa Jovem Talento Esportivo e somando todos os programas foram contabilizados mais de 100mil atendimentos/mês nos 17 locais onde a Funesp tem serviços de esporte e lazer”, avaliou.

Serviço

Parque Jacques da Luz, Rua Barreiras, s/n Moreninha II.