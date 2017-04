Com bilhete de amor, adolescente pega a moto do pai e sofre acidente fatal

Daniel Pontes Contenção, um adolescente de apenas 17 anos, perdeu a vida ao pegar escondido a moto do pai na madrugada da última segunda-feira (24), e perder o controle da moto. O acidente aconteceu por volta das 1h30, na avenida Guaicurus, região do jardim Itamaracá.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, o adolescente seguia em uma moto Biz, em alta velocidade, quando bateu no meio fio, perdeu o controle da moto e colidiu na guia da rotatória. O garoto foi arremessado a 15 metros, o capacete dele foi parar a 10 metros de onde ele estava, a vítima morreu no local.

O pai do adolescente disse aos policiais que Daniel teria pego a moto no momento em que ele estaria no banheiro, o pai ainda tentou impedir o filho de ir, mas quando saiu fora de casa o garoto já tinha saído.

Um bilhete foi encontrado no bolso do menino com a seguinte frase: "você sabe quem é. Eu te amo. Apesar de tudo que aconteceu, vocé é tudo para mim". O pai relatou que o garoto tinha um relacionamento com uma menina e que minutos antes de sair de casa havia recebido uma ligação.

O caso foi registrado como acidente de transito provocado pela vítima.