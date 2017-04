Com bolsa recheada de maconha, mulher não quis pagar a corrida do táxi

Uma mulher de 31 anos afirmou, no fim da corrida, que não tinha dinheiro para pagar o táxi que a trouxe de Dourados até Campo Grande, o fato aconteceu na madrugada desta quinta-feira (6), a corrida custaria R$ 500,00.

Diante da situação o taxista entrou em contato com a Polícia Militar que se deslocou até o local onde os dois estavam, em uma residência no jardim Centenário, a mulher visivelmente nervosa começou a entrar em contradição com suas palavras, ela dizia que a sua tia iria pagar a conta.

O taxista informou aos policiais que a mulher havia entrado na casa com uma bolsa, ao ser questionada sobre onde a bolsa estava, ela disse aos policiais que não existia nenhuma bolsa. Suspeitando da situação, os policiais relizaram uma busca dentro da residência das mulher onde encontraram a bolsa com as mesmas características informadas pelo taxista escondida em baixo da cama, dentro da bolsa foi encontrado 6 tabletes de maconha.

Sobre a origem do produto encontrado, a passageira disse que teria pego na rodoviária de Ponta Porã com uma pessoa de nome Nícolas e foi até dourados em van de passageiros e continuou a viajem de táxi até Campo Grande. A mulher foi detida e encaminhada para a Depac Piratininga.