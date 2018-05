Com caminhonete roubada, homem é preso por receptação

Um homem foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (23), ao conduzir um veículo roubado na rodovia MS 267, em Nova Alvorada do Sul.

Os Policiais Rodoviários Federais suspeitaram do nervosismo de Davi Rocha, 59 anos, que estava conduzindo uma caminhonete branca com placas OKH 1120-SC, durante abordagem de fiscalização.

Após vistoria do veículo, os policiais perceberam que as placas estavam alteradas, sendo que a placa original seria QIC 2604, constando registro de roubo no dia 19 de maio, na cidade de São José-SC.

Davi apresentou um documento falso da caminhonete e afirmou que estaria levando o veículo de uma concessionária de Balneário Camburiú-SC até o Hotel Ibis, em Campo Grande, onde seu colega Júlio pegaria a caminhonete e devolveria o carro do autor.

O caso foi registrado como receptação, uso de documento falso e aldulteração de placa de veículo.