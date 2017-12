Com cinco anos Eldorado comemora 7,6 milhões de toneladas de celulose

A Eldorado Brasil completou cinco anos de operação em 2 de dezembro e celebra o período com a produção de 7,6 milhões de toneladas de celulose de fibra curta. A indústria, que teve sua inauguração oficial em 2012 (no dia 12 do mesmo mês), estreou a maior produção em linha única do mundo com a capacidade nominal de 1,5 milhão de celulose por ano, chega ao quinto aniversário com média de 1,536 milhão de toneladas no acumulado de doze meses, incluindo os períodos de curva de aprendizagem e de parada geral.

“Temos muito orgulho em sermos uma das mais modernas e eficientes empresas do mercado global de celulose. Nestes cinco anos alcançamos excelentes níveis de produtividade industrial, com sucessíveis recordes batidos e o menor custo-caixa do segmento”, afirma Carlos Monteiro, diretor Industrial.

Em 2015, a companhia teve aprovação para aumentar em 10% sua capacidade produtiva, chegando ao ritmo de 1,7 milhão de toneladas de celulose ao ano. O avanço na produção foi resultado de melhorias no desempenho e na eficiência do processo industrial. “Acreditamos que a boa performance que temos apresentado de maneira recorrente são resultado de uma equipe dedicada e extremamente competente somada a um sistema de gestão voltado para competitividade e produtividade”, explica o gerente geral da fábrica, Fábio Nakano.

Outro recorde recente alcançado pela companhia foi o de venda de energia elétrica ao sistema nacional, que gerou uma receita líquida de R$ 28 milhões no terceiro trimestre, um aumento de 28% em relação ao trimestre anterior e de 186% se comparada aos mesmos três meses de 2016.