Com cinco novas viaturas, frota do Corpo de Bombeiros de Corumbá é renovada

Das onze viaturas entregues nessa quarta-feira (28.6) aos municípios fronteiriços com a Bolívia, somando R$ 2 milhões, nove foram destinadas a Corumbá (cinco para o Corpo de Bombeiros, três para a Polícia Militar e duas para a Polícia Civil). O município de Ladário recebeu duas, sendo uma para a Polícia Militar e uma para a Polícia Civil. Corumbá também foi contemplada anteriormente com seis motos, duas viaturas e coletes à prova de bala e armas longas.

A frota do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Corumbá foi totalmente substituída dentro do programa MS Mais Seguro, segundo o comandante da unidade, tenente-coronel Eduardo Steica. Com os veículos mais modernos, substituindo uma frota de mais de 20 anos, o volume de atendimento em dois anos aumentou em quase 130%. Hoje a unidade, com 78 homens, conta com duas lanchas e um jet-ski para atender os ribeirinhos do Pantanal.

Maior da história

A renovação da estrutura operacional do Corpo de Bombeiros ocorre em todo o Estado, segundo o comandante-geral, coronel Esli Ribeiro. “Em 28 anos de carreira nunca presentei um investimento desta envergadura em nossas forças policiais, em especial no Bombeiros, onde realizamos, em seis meses, 91.542 atendimentos e socorremos 15.216 pessoas em situação de risco”, disse. O número de viaturas de resgate, por exemplo, passou de 51 para 92.

Comprometimento

Para o prefeito corumbaense, Ruiter Cunha de Oliveira, as entregas feitas pelo governo em Corumbá e Ladário, de um total de mais de 300 viaturas adquiridas dentro do programa, demonstram “o compromisso e o comprometimento do governador Reinaldo Azambuja com os municípios e com a segurança”. Ruiter disse que o governador também lidera um processo de desenvolvimento com qualidade em todo o Estado, do qual Corumbá é testemunha.

Presentes ao ato de entrega das viaturas, realizado na praça Generoso Ponce, região central, o deputado estadual coronel Davi; os prefeitos Ruite Cunha (Corumbá) e Carlos Ruso (Ladário); vereadores, dentre os quais o presidente da Câmara Municipal de Corumbá, Evander Vendramini; comandante geral da PM, coronel Waldir Ribeiro Acosta; comandante geral do Corpo de Bombeiros, coronel Esli Ricardo; delegado-geral da Polícia Civil, Marcelo Vargas.